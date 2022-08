Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Fofana touche à sa fin

Publié le 17 août 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Wesley Fofana (21 ans), ne devrait pas s’éterniser du côté de Leicester City. Souhaitant rejoindre le Chelsea de Thomas Tuchel, l’ancien joueur de l’ASSE pourrait voir son souhait être exaucé. Selon la presse anglaise, et alors que le PSG se serait retiré, les Blues devraient s’aligner sur les demandes économiques de Leicester pour Fofana, à savoir un transfert de 100M€.

Luis Campos serait, et ce depuis son arrivée le 10 juin dernier et le début du mercato estival, à la recherche d’un défenseur central. La priorité du conseiller football du PSG n’est plus vraiment à présenter. En effet, le dirigeant portugais en pincerait particulièrement pour Milan Skriniar. Néanmoins, les discussions devraient continuer de s’éterniser et ce, bien qu’un accord ait été trouvé avec le clan Skriniar sur les termes de son éventuel futur contrat et qu’Antero Henrique pousserait en coulisse pour trouver un terrain d’entente avec l’Inter sur le montant du transfert.

Chelsea finira par payer les 100M€ demandés pour Wesley Fofana

En cas d’échec, le PSG aurait pu se rabattre sur Wesley Fofana, considérée comme étant une alternative à Milan Skriniar étudiée par Luis Campos depuis quelque temps. Pour autant, The Guardian a révélé ces dernières heures qu’il ne fallait pas compter sur un transfert de Fofana au PSG. En effet, le Chelsea de Thomas Tuchel mènerait la danse, disposant notamment de la préférence de l’ancien de l’ASSE, et devrait aligner les 100M€ réclamés par Leicester City selon des sources, pour le transfert du défenseur des Foxes .

Le PSG s’est retiré du dossier Fofana