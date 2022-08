Foot - Mercato

Keylor Navas, Rabiot, Skriniar… Toute les infos mercato du 17 août

Publié le 17 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Derniers détails à régler pour Navas à Naples ?

Selon Il Mattino , Keylor Navas se rapproche toujours plus de naples. Le quotidien italien indique que les dernières discussions avec le PSG tournent actuellement autour de la prise en charge salaire du gardien costaricien, trop élevé pour le Napoli qui attend encore quelques jours pour pouvoir passer à l’assaut final.



PSG : Rabiot complique tout pour Paredes

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport confirme la tendance d'un transfert avorté pour Adrien Rabiot à Manchester United. Le milieu de terrain et son entourage réclameraient un salaire trop important. Et malgré ce départ qui semble donc avorté, le quotidien italien précise que la Juventus Turin garderait tout de même le dialogue ouvert avec le PSG au sujet de Leandro Paredes, qui est la priorité pour remplacer Rabiot dans les rangs de la Vieille Dame.



PSG : L'opération Milan Skriniar se complique...

La Gazzetta dello Sport confirme le départ imminent de Cesare Casadei pour Chelsea dans le cadre d'un transfert à 15M€ + 5M€ de bonus. Du coup, l'Inter Milan serait confiant dans son envie de conserver Milan Skriniar, dont le transfert au PSG semble donc plus que jamais se compliquer.



