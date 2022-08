Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM enregistre une nouvelle recrue

Publié le 17 août 2022 à 17h45 par Hugo Chirossel mis à jour le 17 août 2022 à 17h45

À quelques jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille est toujours à l’affût de bons coups à réaliser. Après l’arrivée en prêt d’Issa Kaboré, l’OM a officialisé ce mercredi une autre recrue. Sayha Seha, jeune milieu offensif de 17 ans, s’est engagé avec le club marseillais en provenance de Troyes.

L’Olympique de Marseille continue de se renforcer sur le marché des transferts. L’OM a annoncé l’arrivée d’Issa Kaboré, en provenance de Manchester City. Le Burkinabé a été prêté pour une saison, avec une option d’achat d’environ 20M€. Déjà prêté à Troyes la saison passée, il va être rejoint par un autre joueur de l’ESTAC.

L’Olympique de Marseille engage le milieu offensif de 17 ans, Sayha Seha, en provenance de l’ESTAC Troyes. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2022

Sayha Seha rejoint l’OM

En effet, l’OM a officialisé ce mercredi la signature de Sayha Seha. Ce jeune milieu offensif âgé de 17 ans, courtisé par Manchester United et le Bayern Munich, a été auteur de 2 buts et trois passes décisives la saison passée en coupe Gambardella.

« Il fut l’un des acteurs majeurs du très bon parcours des jeunes troyens »