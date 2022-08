Foot - Mercato - OM

Après son départ de l’OM, Alvaro a tranché pour son prochain club

Publié le 17 août 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 17 août 2022 à 14h37

Sans club depuis le 1er août dernier, date de la résiliation de son contrat à l’OM, Alvaro Gonzalez ne sera pas resté bien longtemps dans le flou concernant sa prochaine destination. Bien qu’il ait souhaité retrouver l’Espagne, l’ex-défenseur de l’OM devrait snober Rudi Garcia pour s’engager à l’Ettifaq, club concurrent d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Cela fait un peu plus de deux semaines qu’Alvaro Gonzalez est sans club. Le 1er août dernier, la résiliation du contrat de l’Espagnol a été officialisée par l’OM, soit 7 mois après son dernier match sous la tunique phocéenne. En effet, dans un premier temps écarté par l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille, à savoir Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez a rapidement été invité à se trouver un nouveau club et a même disposé de l’accord de l’OM pour rentrer en Espagne lors de la seconde partie de saison, n’ayant plus été utilisé par coach Sampaoli.

Gonzalez a pensé au Besiktas

Et maintenant ? Enfin libre de s’engager dans le club de son choix, le défenseur central de 32 ans qui n’a connu que le championnat espagnol en dehors de son aventure à l’OM. Rentrera-il en Espagne ? Pas vraiment à en croire les derniers échos dans la presse. Dernièrement, Foot Mercato faisait part d’un intérêt d’une équipe de l’élite du football turc, à savoir le Besiktas, un challenge qui titillerait Gonzalez, qui ne disposerait pas d’un grand nombre d’offres concrètes pour la suite de sa carrière.

Alvaro Gonzalez voudrait revenir en Espagne

Et L’Espagne ? Passé par le Racing Santander, le Real Saragosse, l’Espanyol Barcelone et Villarreal, Alvaro Gonzalez ferait à ce jour d’un voyage de l’autre côté des Pyrénées pour retrouver le football espagnol une véritable priorité. Néanmoins, alors que le FC Valence semblerait être l’unique club intéressé en l’état par le profil d’Alvaro Gonzalez, Foot Mercato a révélé que la direction de l’équipe ibérique n’aurait pas formulé la moindre offre de contrat à Alvaro et à son entourage.

🔵🇸🇦 L'ex-#OM - Alvaro #Gonzalez - a donné son accord de principe hier à... l'#EttifaqFC ! Alors qu'il avait rencontré Rudi Garcia et #AlNasrr il y a 10 jours, #EttifaqFC est revenu ce lundi avec une proposition supérieure : Contrat de 2 ans à 2M$ net. 💰⌛️ Moneytime. #mercato pic.twitter.com/9POsv55tdu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2022

L’Arabie saoudite, nouveau domicile d’Alvaro ?