PSG : L’agent de Cristiano Ronaldo donne un coup de main au Qatar

Publié le 17 août 2022 à 13h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui peine à lui trouver un point de chute, Mauro Icardi fait l’objet de multiples spéculations sur le mercato. Et alors que l’option FC Séville est désormais évoquées, le dossier pourrait être bouclé à l’aide du célèbre agent Jorge Mendes.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG peine à se séparer de certains éléments indésirables. À son arrivée en tant que nouveau conseiller sportif du club de la capitale au début de l’été, Luis Campos a dressé une liste de joueurs poussés vers la sortie dans l’optique de dégraisser et de récupérer des liquidités, sur laquelle on retrouve notamment Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Rafinha, Thilo Kehrer ou encore Mauro Icardi.

« Mieux qu’il se relance »

Le 11 août dernier, en conférence de presse, Christophe Galtier avait confirmé son intention de céder au plus vite Icardi malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 au PSG : « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance », avait expliqué l’entraîneur du PSG.

Le clan Icardi relativise

Quelques jours plus tard, son épouse et agent, Wanda Nara, a rebondi sur ces propos de Galtier : « Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraineur et que le nouveau prend d'autres décisions » a expliqué la compagne de Mauro Icardi. C'est pour cela qu’il y a des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs ». Mais qui est en mesure de relancer le buteur du PSG ?

