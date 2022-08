Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau point de chute pour le transfert d’Icardi ?

Publié le 17 août 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi peine à trouver un point de chute sur le mercato alors que son avenir dans la capitale est déjà compromis. Mais finalement, son profil aurait été proposé au FC Séville qui pourrait tout changer dans ce dossier.

Au même titre qu’Idrissa Gueye, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Rafinha ou encore Thilo Kehrer, Mauro Icardi n’entre plus du tout dans les plans du PSG, et le buteur argentin est invité à se trouver un point de chute au plus vite.

MU, Galatasaray, Monza… Les pistes évoquées

Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées pour Mauro Icardi, telles que Monza, mais le buteur argentin a finalement rejeté cette option. Plus récemment, les options Galatasaray et Manchester United ont été citées pour le numéro 9 du PSG, mais ce n'est pas tout…

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de Mauro Icardi https://t.co/QUKUJL64lQ — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Icardi proposé au FC Séville ?