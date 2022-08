Foot - Mercato - PSG

PSG : Icardi, Kurzawa… Une décision radicale de Campos ? La réponse

Publié le 17 août 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Ça s’accélère pour l’opération dégraissage du PSG. En effet, le loft du club de la capitale pourrait bien se vider dans les jours à venir avec notamment les départs de Thilo Kehrer ou encore Ander Herrera. Ce dernier devrait d’ailleurs résilier son contrat avec le club de la capitale. Une solution radicale qui pourrait être réutilisé pour d’autres indésirables ? Pas sûr…

Cet été, le PSG souhaitait opérer un gros dégraissage au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Jusqu’à présent, ça a été assez calme, mais cela commence à bouger. En effet, les départs pourraient se multiplier dans les jours à venir avec notamment ceux de Keylor Navas, Leandro Paredes, Eric Junior Dina Ebimbe ou encore Ander Herrera.

Herrera va résilier son contrat

Pour ce qui est de l’Espagnol, il a été annoncé qu’il pourrait tout simplement résilier son contrat avec le PSG. Aujourd’hui lui jusqu’en 2024, Ander Herrera pourrait alors recevoir un joli chèque de la part du club de la capitale afin d’acter son départ. Prochainement libre, Herrera devrait s’engager avec l’Athletic Bilbao.

