PSG : Al-Khelaïfi donne son feu vert, un départ est imminent

Publié le 16 août 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Ça s’accélère pour les départs des indésirables du côté du PSG. Le loft devrait prochainement se vider dans la capitale. Tandis que Thilo Kehrer est en partance pour West Ham, Ander Herrera devrait lui aussi très rapidement faire ses valises. Selon les informations en provenance d’Espagne, tout serait en train d’être réglé pour le milieu de terrain espagnol.

A deux semaines de la fin du mercato, le PSG n’a pas encore fini son recrutement. En parallèle, il y a toujours plusieurs départs à régler. Les indésirables sont encore très nombreux au sein de l’effectif de Christophe Galtier, mais ça semble s’accélérer. Présent dans le loft au PSG, Ander Herrera ne devrait ainsi pas s’éterniser. En Espagne, on l’annonce : le départ d’Ander Herrera serait imminent.

Direction Bilbao

Ce mardi, c’est El Chiringuito qui l’annonce : Ander Herrera va rejoindre l’Athletic Bilbao. Nasser Al-Khelaïfi aurait donné son feu, l’opération devrait rapidement se régler. « Herrera va être un joueur de l’Athletic Bilbao dans les prochaines heures. L’opération est très avancée, sa résiliation avec le PSG est très avancée. Nasser Al-Khelaïfi a donné son accord », a assuré un journaliste de l’émission espagnole.

🔴⚪️"ANDER HERRERA será jugador del ATHLETIC en las próximas HORAS"✅"Al Khelaïfi ha dado el OK"🗣️Información de @nicorodrigz . pic.twitter.com/EFiKQ5ZczK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2022

« Nous sommes ouverts pour n’importe quel type d’opération »