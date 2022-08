Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s'active enfin pour le transfert de Thilo Kehrer

Publié le 16 août 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Non désiré par Christophe Galtier, Thilo Kehrer devrait quitter le PSG cet été. West Ham, qui espérait trouver un accord pour un montant avoisinant les 15M€, se serait entendu avec le club de la capitale. Même s’il reste quelques détails à régler, l’international allemand serait attendu ce mardi à Londres pour passer sa visite médicale.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG peut davantage se concentrer sur les ventes. A l’image des saisons passées, le club de la capitale a un sacré dégraissage à effectuer. Depuis son arrivée, Luis Campos tente de se séparer des indésirables de Christophe Galtier, un loft a même été créé pour indiquer clairement aux joueurs concernés qu’un départ est la meilleure solution.

Kehrer veut jouer le mondial

Cependant, il n’est pas simple de faire partir tout le monde. Les joueurs du PSG ont des gros salaires et les clubs intéressés sont souvent réticents à l’idée de payer le salaire, c’est pourquoi les prêts sont privilégiés. Pour Thilo Kehrer, qui n’entre absolument pas dans les plans de Christophe Galtier, la situation est différente. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’international allemand souhaite quitter Paris pour se donner une chance en vue de la Coupe du Monde. Alors quand un club s’intéresse à lui, Thilo Kehrer ne reste pas indifférent.

West Ham en pôle

West Ham et le FC Séville le suivent de près mais d’après les informations de Fabrizio Romano, Kehrer aurait une préférence pour le club londonien. Avec les blessures de Nayef Aguerd et Kurt Zouma, West Ham a absolument besoin de recruter dans ce secteur de jeu. Comme l’explique 90min , les discussions se poursuivraient entre les Hammers et le PSG, West Ham espère conclure un accord pour un montant avoisinant les 15M€, bonus compris. Une solution qui devrait convenir au PSG, à un an de la fin du contrat de Thilo Kehrer.

🔵🔴 Thilo Kehrer est attendu à Londres aujourd’hui pour passer sa visite médicale !Le PSG et West Ham ont trouvé un accord. 4 ans après son arrivée, le défenseur allemand va quitter Paris. pic.twitter.com/Qz2gyJZcFS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 16, 2022

Visite médicale ce mardi ?

Et visiblement, le dénouement est imminent. A en croire les informations de Fabrice Hawkins, Thilo Kehrer serait attendu ce mardi à Londres pour passer sa visite médicale. Un accord aurait été trouvé entre le PSG et West Ham mais le montant n’a pas été dévoilé. A ce sujet, Saber Desfarges ajoute qu’il reste quelques détails à régler mais que Kehrer a été autorisé à se rendre à Londres pour passer ses tests médicaux. Après Arnaud Kalimuendo, Luis Campos se rapproche d’une nouvelle vente…