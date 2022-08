Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 18M€ en excellente voie

Publié le 15 août 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier, Thilo Kehrer est invité à se trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato. Et West Ham semble très confiant à l'idée de recruter l'international allemand dont le contrat s'achève dans un an. Le PSG réclame environ 18M€ ce qui n'effraie pas les Hammers, convaincus de pouvoir devancer la concurrence du Séville FC.

Après s'être renforcé sur le mercato avec les signatures de Vitinha (FC Porto), Hugo Ekitike (Reims), Nordi Mukiele (RB Leipzig) et Renato Sanches (LOSC), le PSG espère désormais alléger son effectif en poursuivant son dégraissage qui a été lancé par les ventes d'Alphonse Areola, Marcin Bulka ou encore Arnaud Kalimuendo. Et alors que plusieurs indésirables ont été désignés, Thilo Kehrer pourrait être le prochain à quitter le PSG.

West Ham closing in on PSG’s Thilo Kehrer and weighing up a move for Chelsea left-back Emerson https://t.co/qzwkE9Y2lf — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) August 15, 2022

West Ham est confiant pour Kehrer

En effet, à un an de la fin de son contrat, l'international allemand n'entre plus dans les plans Christophe Galtier et cherchera donc un nouveau club afin de ne pas hypothéquer ses chances de prendre part à la Coupe du monde en fin d'année au Qatar. Dans cette optique, West Ham est très chaud pour recruter Thilo Kehrer pour lequel le PSG réclame 18M€. Selon les informations du Guardian , les Hammers sont désormais très optimistes après les discussions avec les Parisiens. Le club londonien est même convaincu de pouvoir prendre l'avantage sur Séville.

Kehrer est barré par la concurrence au PSG

Il faut dire que Thilo Kehrer a tout intérêt à quitter le PSG s'il souhaite retrouver du temps de jeu. En effet, l'arrivée de Nordi Mukiele, capable comme l'Allemand d'évoluer dans l'axe comme dans le couloir droit, semble bien démontrer que Christophe Galtier ne s'appuiera pas sur l'international allemand cette saison.