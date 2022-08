Foot - Mercato - PSG

PSG : La vente d'un lofteur sur le point d'être bouclée ?

N'entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, Thilo Kehrer semble bien parti pour quitter le PSG avant la fin du mercato. Son départ serait même en très bonne voie. En effet, le PSG se serait mis d'accord avec West Ham pour laisser partir son défenseur en Angleterre. Il aurait privilégié cette destination au FC Séville.

Mis au placard par Luis Campos et faisant partie intégrante du loft du PSG, Thilo Kehrer fait partie de la longue liste des indésirables dressée par Christophe Galtier ainsi que le conseiller sportif portugais du club de la capitale. Et alors que plusieurs écuries ont été annoncées avec insistance sur les traces de Kehrer ces derniers jours (West Ham, FC Séville), le défenseur allemand de 25 ans a fait son choix...

West Ham are close to complete Thilo Kehrer deal with PSG. Meeting took place yesterday and Kehrer has now agreed personal terms with West Ham, his preference over Sevilla. 🚨⚒️ #WHUFC Sevilla are focused on Tanguy Nianzou from Bayern, as revealed. pic.twitter.com/9hLlhFre8y