PSG : La piste Fabian Ruiz confirmée par un autre transfert

Malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, le PSG veut encore se renforcer au milieu de terrain. En ce sens, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Fabian Ruiz. Son transfert pourrait être finalisé dans les jours à venir puisque Naples a trouvé son remplaçant en la personne de Tanguy Ndombélé.

Les Spurs de Tottenham vont rendre un sacré service au PSG ! En effet, la direction parisienne lorgne sur Fabian Ruiz, mais le dossier était bloqué depuis quelques jours. Le départ de Leandro Paredes à la Juve ainsi que les difficultés du Napoli à trouver son remplaçant en sont les principales raisons. Mais ça y est, Naples foncerait sur Tanguy Ndombélé.

Napoli will cover main part of Tanguy Ndombele salary, loan fee around €1m has been agreed with Tottenham. Buy option will be available in June 2023 for €30m. ⚪️ #THFC It's just matter of final details on player side. Ndombele will replace Fabian Ruiz who's going to PSG. pic.twitter.com/MOUNqZmFd7