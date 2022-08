Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bernardo Silva laisse planer le doute

Publié le 16 août 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos a une signature rêvée en tête en la personne de Bernardo Silva comme le10sport.com vous le dévoilait au début du mois d’août. Néanmoins, et bien que le FC Barcelone semble mener la danse dans ce dossier, le milieu offensif de Manchester City n’aurait fait aucun choix pour la suite de sa carrière à l’instant T…

Luis Campos a un rêve. Et cette signature rêvée n’entre pas vraiment dans la politique de recrutement mise en place au PSG depuis sa nomination en tant que conseiller football du club de la capitale. Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont déposé leurs valises à Paris. Mais Campos, bien qu’il n’ait initiée aucune offensive concrète auprès de Manchester City comme le10sport.com vous la révélé le 3 août dernier, voit d’un très bon oeil un transfert de Bernardo Silva au PSG, joueur qu’il avait recruté en provenance du Benfica Lisbonne à l’AS Monaco à l’été 2014.

Courtisé par le PSG, Bernardo Silva rend fou le FC Barcelone

Cependant, le10sport.com vous révélait déjà début août la présence du FC Barcelone dans la course à la signature de Bernardo Silva qui n’est autre qu’une piste de longue date de l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta. Le président du FC Barcelone aurait d’ailleurs tenté sa chance l’été dernier, mais la situation financière dans laquelle se trouvait le Barça ne lui permettait pas de passer à l’action. À présent, il semblerait que le FC Barcelone puisse compter sur le fait que Bernardo Silva aimerait se lancer un nouveau challenge après cinq saisons passées dans le nord de l’Angleterre à Manchester City.

🤔 Futuro sin aclarar para BernardoEl portugués espera a recibir una oferta del Barçahttps://t.co/otqyVVMJg2 — Diario AS (@diarioas) August 16, 2022

Bernardo Silva n’aurait pas encore pris de décision !