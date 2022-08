Foot - Mercato - OM

OM : Les grandes manoeuvres lancées en coulisses pour Milik

Publié le 17 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez, le secteur offensif de l’OM est plus bouché que jamais. Des départs sont ainsi attendus d’ici le 1er septembre minuit. Les regards se tournent ainsi vers Bamba Dieng, clairement poussé vers la sortie. Mais voilà qu’Arkadiusz Milik pourrait lui aussi être invité à s’en aller. En coulisses, Pablo Longoria aurait d’ailleurs lancé les grandes manoeuvres pour le Polonais.

A quoi ressemblera l’effectif de l’OM à la clôture du marché des transferts ? D’ici le 1er septembre minuit, ça va encore bouger dans le groupe d’Igor Tudor, que ce soit dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Des ventes sont ainsi attendues à Marseille, notamment dans le secteur offensif. Le cas Bamba Dieng fait le plus parler. Mais le Sénégalais pourrait ne pas être le seul à quitter l’OM cet été. Voilà qu’Arkadiusz Milik pourrait lui aussi faire ses valises. Malgré le départ de Jorge Sampaoli, le Polonais pourrait ne pas être retenu par Igor Tudor et surtout Pablo Longoria.

Longoria passe à l’action

Ces dernières semaines, la tendance annoncée pour Arkadiusz Milik était celle que Pablo Longoria comptait sur le buteur de l’OM, notamment en vue de la Ligue des Champions. Cela aurait visiblement totalement changé. En effet, ce mercredi, L’Equipe assure que le président olympien aurait lancé de grandes manoeuvres en coulisses pour le transfert de Milik. Ainsi, selon le quotidien sportif, l’ancien de Naples aurait été proposé à ses clubs de Premier League et de Serie A. A l’OM, personne ne serait intransférable et cela vaudrait donc également pour Arkadiusz Milik dont l’avenir pourrait s’écrire loin du Vélodrome.

Direction l’Angleterre ou l’Italie pour Milik ?

Ces dernières heures, Karim Bennani, journaliste pour Prime Vidéo et La Chaine L’Equipe , avait déjà lâché une bombe concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik. Lui aussi avait annoncé que Pablo Longoria avait proposé les services du Polonais à des clubs étrangers. Et il a donné des noms : Manchester United, Everton et la Juventus.

