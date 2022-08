Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare un terrible coup à Milik sur le mercato

Publié le 16 août 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Après avoir recruté Alexis Sanchez, l'OM ne serait pas du tout déterminé à conserver Arkadiusz Milik cet été. En effet, Pablo Longoria aurait proposé son buteur polonais à plusieurs écuries européennes. Le président de l'OM aurait sondé à la fois Everton, Manchester United et la Juventus Turin, entre autres.

Pour renforcer l'attaque d'Igor Tudor, Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché. En effet, le président de l'OM a réussi à boucler le transfert d'Alexis Sanchez.

L'OM veut se débarrasser d'Arkadiusz Milik

Après avoir résilié avec l'Inter, Alexis Sanchez s'est envolé vers Marseille avant de trouver un accord de principe avec l'OM. Dans la foulée, l'attaquant chilien a passé sa visite médicale avec succès et a été officiellement transféré à l'OM. Et avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria serait prêt à se séparer de l'une de ses stars offensives.

Longoria a proposé Milik à Manchester United, Everton et la Juventus