OM : La vérité éclate sur le divorce entre Sampaoli et Longoria

Publié le 17 août 2022 à 08h45 par Thomas Bourseau

Alors que l'OM avait rempli ses objectifs et que le groupe semblait être en symbiose avec le staff technique de l'Argentin, Jorge Sampaoli surprenait son monde en quittant ses fonctions d'entraîneur, d'un commun accord avec la direction, le 1er juillet dernier. Et les raisons de cette séparation seraient profondes et résideraient également dans un jeu de pouvoirs avec Pablo Longoria, président du club olympien.

Nommé entraîneur de l’OM en même temps que Pablo Longoria était devenu président à la toute fin du mois de février 2021, Jorge Sampaoli avait rempli l’objectif numéro un qui lui avait été fixé par ses supérieurs : se qualifier directement pour la Ligue des champions. Cependant, Sampaoli s’était montré clair tout au long de la saison dernière, il lui faudra disposer d’un effectif capable de jouer à la fois les compétitions domestiques et la C1.

Sampaoli attendait d’être écouté sur le recrutement

Alors que l’OM a connu un début de mercato estival poussif, Jorge Sampaoli n’a pas perdu de temps et sa collaboration avec l’Olympique de Marseille a donc touché à sa fin, « d’un commun accord » comme ce fut révélé dans le communiqué du club au début de l’été. Un départ auquel Pablo Longoria n’était pas préparé ? Pas vraiment. À en croire les informations divulguées par L’Équipe , Jorge Sampaoli se serait un peu trop immiscé dans le recrutement de l’OM au goût du président Longoria.

Longoria prône une séparation des pouvoirs, Sampaoli voulait que son opinion pèse plus sur le recrutement