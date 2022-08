Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prêt à tout pour ce transfert

Publié le 17 août 2022 à 08h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à vendre d'ici la fin du mercato, l'OM s'active en coulisses pour trouver une solution pour le transfert de Bamba Dieng. Pablo Longoria n'envisage pas de conserver l'attaquant sénégalais et ne le verrait plus que comme une simple valeur marchande pour renflouer les caisses du club phocéen comme le souhaite Frank McCourt.

Comme l'été dernier, Pablo Longoria ne chôme pas sur le mercato puisque l'OM a vu débarquer huit nouveaux joueurs à savoir Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jordan Veretout, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Désormais, Frank McCourt espère que l'effectif va être allégé afin de renflouer les caisse de l'OM. Et pour cause, jusque-là, seuls Lucas Perrin, dont l'option d'achat de 1,5M€ a été levée par Strasbourg, et Luan Peres, qui s'est engagé avec Fenerbahçe pour 5M€, ont été vendus. Le prochain sur la liste semble clairement être Bamba Dieng qui n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor.

«L'OM considère Dieng comme une valeur marchande»

Au micro de RMC , Florent Germain, correspondant à Marseille pour le média, fait même dés révélations dans ce dossier : « Je pense simplement que l'OM veut vendre Bamba Dieng et que ce n'est pas une question d'argent ou de prolongation de contrat. Depuis un an, la direction le considère plus comme une valeur marchande que comme un joueur. C'est normal que le joueur se soit un peu vexé. Apparemment, il ne convainc pas Igor Tudor à l'entrainement. Je pense qu'il y a quand même un peu de bluff dans cette déclaration. On connaît tous l'histoire lorsqu'un club veut se séparer de quelqu'un et parfois, on invoque certaines raisons. Je ne prends pas parti ni pour l'OM ni pour Dieng, mais ce n'est pas une question d'argent. »

L'agent de Dieng aperçu à Lorient

Par conséquent, Bamba Dieng n'a plus d'avenir à l'OM. Une porte de sortie lui est cherchée et son agent a été aperçu à Lorient, un club qui s'intéresse justement au jeune sénégalais. Selon La Provence , il n'était pas en Bretagne pour Bamba Dieng, mais bien pour un autre des joueurs qu'il représente et qui effectue actuellement un test avec les Merlus. Mais d'après Mohamed Toubache-Ter, l'idée de rejoindre Lorient plaît particulièrement au joueur de l'OM qui a besoin de temps de jeu.

