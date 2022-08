Foot - Mercato - OM

Clauss peut s’inquiéter, sa place à Marseille est déjà menacée

Publié le 17 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Prêté à l'OM par Manchester City avec une option d'achat estimée à 20M€, Issa Kaboré débarque à Marseille pour remplacer numériquement Pol Lirola et ainsi concurrencer Jonathan Clauss, auteur d'un très bon début de saison. Mais selon Hubert Velud, sélectionneur du Burkina Faso, Issa Kaboré peut clairement s'imposer comme un titulaire.

Jamais rassasié, l'OM vient d'enregistrer un nouveau renfort en la personne d'Issa Kaboré. L'international burkinabais, prêté à Troyes la saison dernière, débarque à Marseille une nouvelle fois sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat estimée à 20M€. Issa Kaboré arrive à l'OM afin de compenser le départ de Pol Lirola, qui a rejoint Elche, mais également dans l'optique de concurrencer Jonathan Clauss, qui a lui aussi rejoint l'OM cet été.

Kaboré parfaitement compatible au système de Tudor à l'OM

En effet, dans une interview accordée à La Provence , Hubert Velud, sélectionneur du Burkina Faso, assure qu'Issa Kaboré a les moyens de s'imposer comme un titulaire : « Oui, il est complètement compatible avec ce système. J’ai vu les deux derniers matches de l’OM et c’est exactement le type de joueur qu’il leur faut. Ils ont besoin de deux excellents joueurs dans le couloir droit pour faire la saison, donc il aura du temps de jeu avec le nombre de matches qui attend l’OM. Je pense qu’il va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression . »

Clauss va avoir de la concurrence

Hubert Velud décrypte d'ailleurs les différences entre Issa Kaboré et Jonathan Clauss. « Il y a plus de puissance chez Issa. Lui et Clauss font des allers-retours dans le couloir, ils ont autant la capacité physique de les enchaîner. Sur la qualité de centre, ils sont pratiquement au même niveau, même si Issa utilise plus la puissance et Clauss est un peu plus fin techniquement », assure-t-il avant de cibler les faiblesses de l'ancien Troyen. « Sur l’aspect purement défensif, dans le placement, tactiquement et dans ses interventions. Mais en sélection on joue à quatre derrière et il s’en sort très bien. Je crois beaucoup en lui et en sa capacité à s’imposer dans un grand club européen. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier, j’en suis persuadé. Cette arrivée est une très bonne chose pour lui et pour l’OM », ajoute-t-il.

«C’est un guerrier, il n’a peur de rien»