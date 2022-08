Foot - Mercato - OM

OM : Nouvelle révélation pour cette opération 20M€

Suite au départ de Pol Lirola, prêté à Elche, l’OM va accueillir un nouvel arrière droit pour venir suppléer Jonathan Clauss. D’ici peu, Issa Kaboré va être prêté par Manchester City. Et alors que Pablo Longoria aurait négocié une option d’achat à 20M€, les Citizens ne devraient pas totalement perdre la main sur le latéral burkinabais.

Une nouvelle recrue arrive à l’OM ! Alors que Pablo Longoria a multiplié les opérations sur ce marché des transferts, le président phocéen n’en a pas fini. Ainsi, après Alexis Sanchez, c’est Issa Kaboré qui est attendu à Marseille. Le Burkinabais va venir pallier le départ de Pol Lirola et ainsi venir épauler Jonathan Clauss au poste de piston/arrière droit.

Issa Kaboré est maintenant attendu très prochainement pour s’engager avec l’OM. Prêté la saison passée par Manchester City à Troyes, le latéral droit sera donc cette année cédé au club phocéen. Kaboré aura donc l’occasion de se montrer à un échelon supérieur et l’OM aura d’ailleurs la possibilité de le conserver à la fin de la saison. En effet, une option d’achat à hauteur de 20M€ a visiblement été négociée.

Issa Kaboré to Olympique Marseille, deal completed. Full agreement now signed and medical tests done, after loan deal in place last week. 🚨🔵 #OMOM will also have €20m buy option, been told Manchester City will keep future buy-back option included in the deal. #MCFC pic.twitter.com/Ob76PbqvRw