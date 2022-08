Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prend une grande décision pour Milik

Publié le 17 août 2022 à 20h45 par Hugo Chirossel

Un an et demi après son arrivée et alors que l’OM a besoin de vendre d’ici à la fin du marché des transferts, Arkadiusz Milik pourrait s’en aller dans les prochains jours. S’il souhaite le conserver, Pablo Longoria serait ouvert à un transfert en cas d’offre satisfaisante. Un chèque de 20M€ pourrait suffire afin de s’attacher les services de l’international polonais.

À quelques jours de la fin du marché des transferts, le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait continuer à s’animer. L’OM a toujours besoin de vendre, dans cette optique, les Marseillais essayent de trouver une porte de sortie à Bamba Dieng. Mais l’international sénégalais est toujours au club et un autre joueur pourrait finalement être vendu à sa place.

Transferts - OM : Longoria reçoit une très mauvaise nouvelle sur le mercato https://t.co/YhbnlXJ1zL pic.twitter.com/1StKwTdpDL — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

L’OM ouvert à une vente de Milik

En effet, L’Équipe indique que l’OM ne serait pas totalement fermé à l’idée de se séparer d’Arkadiusz Milik cet été. Ces derniers jours, l’international polonais, sous contrat jusqu’en 2025, aurait été proposé à plusieurs clubs par les agents mandatés pour trouver un point de chute aux joueurs jugés indésirables.

L’OM veut 20M€