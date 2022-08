Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour le transfert de Paredes ?

Publié le 17 août 2022 à 19h45 par Hugo Chirossel

Alors que le transfert de Leandro Paredes vers la Juventus semblait en bonne voie, l’opération est désormais compromise à cause du refus d’Adrien Rabiot de rejoindre Manchester United. Les exigences salariales de l’international français et de sa mère ont forcé les Red Devils à abandonner cette piste. Malgré tout, le club italien ne perd pas espoir et souhaite toujours attirer le milieu de terrain du PSG.

À quelques jours de la fin du marché des transferts, le PSG cherche toujours à se séparer de certains éléments. Le transfert de Thilo Kehrer vers West Ham a notamment été officialisé ce mercredi. Lui aussi candidat à un départ cet été, Leandro Paredes est, pour l’instant, toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Rabiot bloque le transfert de Paredes

La Juventus le courtise depuis plusieurs semaines maintenant, mais la Vieille Dame doit faire de la place au sein de son effectif. Alors que le contrat d’Aaron Ramsey a été résilié, Arthur et Adrien Rabiot doivent également s’en aller. Ce dernier était d’ailleurs annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Mais ses prétentions salariales, ainsi que les demandes de sa mère et agent, Véronique Rabiot, n’auraient pas du tout plu aux Red Devils .

Le PSG ouvert à un prêt avec option d’achat ?