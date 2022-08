Foot - Mercato - OM

OM : Longoria valide un transfert, une pépite sur le départ ?

Publié le 17 août 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Tandis que l’OM vient de boucler une 10ème recrue avec Issa Kaboré, Pablo Longoria cherche toujours à vendre à l’occasion de se marché des transferts. Plusieurs candidats au départ sont alors évoqués, mais pour le moment, les ventes se font rares. Cela pourrait néanmoins s’accélérer avec un départ pas vraiment attendu, celui de Franco Tongya.

Très actif dans le sens des arrivées à l’OM, Pablo Longoria souhaite maintenant l’être pour ce qui est des départs. En effet, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et réaliser certains ventes. La question est alors de savoir qui quittera la Canebière cet été. Bamba Dieng, Duje Caleta-Car ou encore Kevin Strootman sont invités à s’en aller, mais un autre joueur pourrait prochainement quitter l’OM : Franco Tongya.

Tongya vers la Serie B

Arrivé en janvier 2021 en provenance de la Juventus, dans le cadre d’un échange avec Marley Aké, Franco Tongya n’a jamais joué avec l’équipe première de l’OM. Et il pourrait donc s’en aller sans l’avoir fait. En effet, selon les informations dévoilées par Orazio Accomando, journaliste pour DAZN , le milieu de terrain italien serait courtisé en Serie B. Bari, Palerme et Frosinone seraient ainsi intéressés par Tongya et d’autres équipes pourraient encore se rajouter à cette liste.

La condition de l’OM

Il y aurait donc du monde sur les traces de Franco Tongya. Et du côté de l’OM, on ne devrait pas forcément s’opposer à un transfert de l’Italien. Selon le journaliste transalpin, les Phocéens seraient enclins à se séparer de Tongya, tout en gardant toutefois une option de rachat pour l’avenir.