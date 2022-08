Foot - Mercato - OM

Mercato : Passés par l’OM, ils ont aussi joué pour Manchester City

Publié le 17 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Suite au départ de Pol Lirola, prêté à Elche, l’OM accueille un nouvel arrière droit afin de venir épauler Jonathan Clauss dans le couloir. Ainsi, c’est Issa Kaboré qui vient poser ses valises sur la Canebière. Prêté la saison dernière par Manchester City à Troyes, le Burkinbais va cette fois être prêté à l’OM avec une option d’achat à hauteur de 20M€. Manchester City, OM… Le CV d’Issa Kaboré est déjà donc bien étoffé et d’autres joueurs peuvent également se targuer d’avoir évoluer pour ces deux équipes.

Mario Balotelli

Le dernier en date ? Mario Balotelli. C’est en janvier 2019 que l’Italien a été recruté par l’OM, suite à la rupture de son contrat avec l’OGC Nice. Et le buteur est arrivé comme une star sur la Canebière, où la recherche du « grantatakan » était l’un des grands feuilletons. Avec Balotelli, l’OM pensait alors avoir trouvé celui qu’il fallait pour occuper le poste de numéro 9. Il faut dire que le passé de l’attaquant parlait pour lui. Avant de s’être relancé à Nice, Mario Balotelli était ainsi passé par l’Inter Milan, le Milan AC, Liverpool, ainsi que Manchester City où il a joué entre 2010 et 2013. Le bilan ? 30 buts en 80 matchs chez les Citizens, pour 8 réalisations en 15 apparitions avec Marseille.

Benjamin Mendy

Il y aussi eu l’exemple Benjamin Mendy. Lui est d’abord passé par l’OM avant de jouer pour Manchester City. C’est en 2013 que le latéral gauche est recruté par les Phocéens en provenance du Havre. Sous les ordres de Marcelo Bielsa, celui qui deviendra champion du monde en 2018 a totalement explosé, de quoi alors lui ouvrir les portes de l’AS Monaco en 2016. Une saison plus tard, à l’été 2017, il rejoindra alors Manchester City. Le début d’une longue descente aux enfers pour Benjamin Mendy qui est désormais impliqué dans une énorme affaire judiciaire en Angleterre.

Samir Nasri

A l’instar de Mendy, Samir Nasri s’est lui aussi d’abord révélé à l’OM avant de porter le maillot Manchester City. Formé à Marseille, le milieu offensif était le petit prince du Vélodrome de 2004 à 2008. Fierté de l’OM, Nasri a finalement pris la direction de la Premier League et d’Arsenal. Continuant sur sa lancée, le Français a fini par être recruté par les Citizens en 2011. Là-bas, Samir Nasri a pu étoffer son palmarès avec notamment deux titres de champion d’Angleterre.

Joey Barton

Joey Barton a lui été formé à Manchester City. Le milieu de terrain anglais a d’ailleurs connu la période avant le rachat des Citizens. Il a ainsi porté les couleurs du club mancunien de 2003 à 2007 avant de filer à Newcastle puis aux Queens Park Rangers. Et c’est finalement en août 2012 que Barton débarque à l’OM, prêté pour une saison par QPR. Avec sa hargne sur le terrain, il aura su gagner le coeur des supporters phocéens. Et certaines images de lui restent encore dans les mémoires. On se souvient notamment de son clash avec Zlatan Ibrahimovic, durant lequel il avait mimé le grand nez du Suédois.

Daniel Van Buyten

Daniel Van Buyten aura lui davantage marqué l’histoire de l’OM que celle de Manchester City. Très apprécié du côté de Marseille, le Belge a évolué entre 2001 et 2004. Défenseur central, il se faisait notamment remarquer pour ses nombreux buts. C’est finalement en janvier 2004 que Van Buyten file à Manchester City, prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM. Une expérience pas vraiment concluante pour le Belge qui n’aura joué que 6 petits matchs sous le maillot des Citizens.