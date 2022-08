Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi a tenté un coup de légende sur le mercato

Publié le 17 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, et notamment lorsque Kylian Mbappé n’avait pas encore fixé son avenir dans la capitale, Robert Lewandowski s’est finalement engagé avec le FC Barcelone cet été. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi rêvait d’attirer l’ancien buteur emblématique du Bayern Munich…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août 2021, le PSG avait deux pistes prioritaires à l’esprit si Kylian Mbappé avait été amené à rejoindre le Real Madrid cet été : Erling Haaland et Robert Lewandowski, qui évoluaient respectivement à cette époque au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. Finalement, le premier a été transféré à Manchester City, tandis que le second a récemment bouclé son arrivée en grande pompe au FC Barcelone.

« D’autres clubs offraient plus pour Lewandowski »

Le 5 août dernier, lors de la conférence de presse de présentation de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le président Joan Laporta confirmait d’ailleurs indirectement que le PSG proposait une somme d’argent plus importante que le Barça pour l’international polonais : « Il se trouve qu’avec son agent (Pini Zahavi), nous partageons une relation très spéciale, très agréable. C'est lui qui m’a dit qu'il y avait une possibilité, et il m’a dit que le joueur aimerait jouer pour le Barça. Nous avons pris contact avec le Bayern et Mateu Alemany a fait un travail extraordinaire. Lorsque nous avons vu que le Bayern était prêt à effectuer le transfert, il s'agissait de négocier les montants (…) Robert et son agent s'inquiétaient de savoir si nous pouvions l'engager, mais je les ai rassurés en leur disant que si nous pouvions faire une grosse, Robert passerait premier. D'autres clubs offraient plus d'argent et plus de salaire au joueur », a indiqué Laporta.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi a tenté un coup de maître avec Lewandowski https://t.co/XjOcQKFL7m pic.twitter.com/6pRRm4DIdf — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le PSG en rêvait…

D’ailleurs, comme l’a confirmé L’EQUIPE mardi dans ses colonnes, la direction du PSG aurait bel et bien tenté sa chance pour le transfert de Robert Lewandowski cet été. Et selon le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi aurait directement profité de sa proximité avec Pini Zahavi, l’homme qui avait tiré les ficelles en 2017 dans l’opération Neymar, pour attirer l’ancienne star du Bayern Munich au PSG. En vain.

« Je n’ai pas hésité »