Foot - Mercato - PSG

PSG : Antero Henrique a frappé fort avec ce transfert

Publié le 17 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

De retour au PSG cet été, trois ans après son départ du poste de directeur sportif, Antero Henrique est très présent sur le mercato, dans le sens des départs et celui des arrivées. Il a d’ailleurs contribué à négocier un deal très intéressant avec le FC Porto pour le transfert de Vitinha…

Rien n’a été officialisé par la direction du PSG, mais c’est un secret de polichinelle : Antero Henrique a fait son grand retour dans la capitale cet été, trois ans après son départ, et le dirigeant portugais épaule Luis Campos dans sa fonction de conseiller sportif du PSG.

Un rôle très actif pour Henrique

Dans son édition de mardi, L’EQUIPE consacre un large dossier aux rôles que se partagent Campos et Henrique, et c’est bien ce dernier qui agit très concrètement lorsqu’il s’agit de négocier directement sur le mercato avec les clubs, les agents ou les joueurs ciblés par le PSG. Comme en témoigne son action sur le dossier Vitinha…

Il a obtenu un échelonnement pour Vitinha

En effet, selon le quotidien sportif et grâce à ses excellentes relations avec le FC Porto où il a longtemps officié, Antero Henrique a permis que le paiement du montant de la clause libératoire de Vitinha, soit 41,5M€, soit étalé sur deux ans et non payable en une seule fois. Un sérieux atout, d’autant que le PSG ne disposait que d’une enveloppe de base de 80M€ pour son mercato estival.