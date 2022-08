Foot - Mercato - PSG

PSG : Voici les exigences de Campos pour le transfert d'Icardi

Publié le 16 août 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Mauro Icardi serait poussé vers la sortie par le PSG. D'ailleurs, le club emmené par Christophe Galtier a fixé des conditions claires pour le transfert du buteur argentin. En effet, Luis Campos compterait négocier un prêt avec une obligation d'achat de 20-25M€ pour Mauro Icardi.

Depuis de longs mois, Mauro Icardi est méconnaissable. Peu épargné par les blessures et les soucis extrasportifs, le buteur argentin n'arrive plus du tout à évoluer à son plus haut niveau. Et le PSG aurait perdu patience.

Transferts - PSG : Campos dicte ses conditions pour la fin du mercato https://t.co/abgQFkT3l6 pic.twitter.com/8MT2y1evqq — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le PSG veut boucler un prêt avec obligation d'achat pour Icardi

En effet, Christophe Galtier ne compterait pas du tout sur Mauro Icardi. Ainsi, le coach du PSG aurait placé l'ancien capitaine de l'Inter dans son deuxième groupe d'entrainement, où sont réunis les indésirables à vendre en priorité. Dans cette optique, Luis Campos s'activerait en coulisses pour dénicher un nouveau point de chute à Mauro Icardi cet été. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait fixé des exigences bien précises pour le transfert de l'Argentin.

Le PSG réclame 20-25M€ pour Mauro Icardi