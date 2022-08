Foot - Mercato - PSG

Une nouvelle destination surprenante se dessine pour Mauro Icardi

Publié le 15 août 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Considéré comme indésirable au PSG, Mauro Icardi pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Christophe Galtier s’est montré assez clair sur la situation de l’Argentin. D’ailleurs, un point de chute clair serait en train de se dessiner pour l’attaquant de 29 ans, alors que Manchester United pourrait bien se retirer du dossier à cause de la pression de ses supporters.

Arrivé en prêt en 2019 (avant d’être recruté définitivement en 2020 contre 50M€), Mauro Icardi avait impressionné au PSG. Annoncé comme le successeur d’Edinson Cavani, l’Argentin semblait être à la hauteur du poste. Mais les saisons suivantes ont été très peu concluantes pour l’attaquant d’aujourd’hui 29 ans. Mauro Icardi a peu à peu perdu sa place dans le onze, au point d’être considéré comme un indésirable désormais. Avec l’énorme concurrence à son poste, l’ancien de l’Inter devrait avoir très peu de temps de jeu cette saison. D’ailleurs, Christophe Galtier l’avait invité à se trouver une porte de sortie il y a quelques jours.

Mercato - PSG : Mauro Icardi a choisi sa prochaine destination https://t.co/be2ZaCGAuU pic.twitter.com/AESEBS0G2i — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Galtier pousse Icardi vers la sortie

« Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance » confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant la réception de Montpellier le week-end dernier. Néanmoins, les prétendants ne se bousculeraient pas vraiment pour Mauro Icardi. Régulièrement évoqué dans le viseur de Monza, l’Argentin a finalement vu le promu de Serie A se retirer du dossier. « Nous n’allons pas signer Mauro Icardi, vous pouvez vous souvenir de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas » a déclaré le président du club lombard, au micro de DAZN .

Manchester United devrait s’écarter du dossier

Toutefois, il a récemment été question d’un intérêt de Manchester United pour Mauro Icardi. Mais selon les informations du média turc Fotomac , les supporters des Red Devils se seraient montrés particulièrement contre une arrivée de l’Argentin. De ce fait, les dirigeants mancuniens pourraient se résoudre à s’écarter du dossier pour éviter d’affronter ses fans. Les options se feraient ainsi minces pour l’attaquant de 29 ans. Mais il aurait tout de même quelques opportunités sur le marché.

Galatasaray est toujours à l’affût