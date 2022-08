Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle inattendu pour le transfert de Navas ?

Publié le 15 août 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Avec Salvatore Sirigu, ancienne grande figure du Paris Saint-Germain version QSI, Keylor Navas est censé défendre les cages du Napoli cette saison. Pourtant, si David Ospina a bel et bien laissé sa place, Alex Meret est toujours un joueur du club parthénopéen et devrait même être titulaire ce lundi, face au Hellas Verona.

Après une saison d’alternance qui n’a bénéficié à personne, le PSG a décidé de trancher entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Plus jeune, c'est l’Italien qui a finalement gagné le bras de fer et l’ancien du Real Madrid va donc devoir se trouver un nouveau club en ce mercato estival.

Mercato - PSG : Un transfert à 18M€ en excellente voie https://t.co/0wiAmNd3h0 pic.twitter.com/v8ZJSC1tvI — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Navas se rapproche du Napoli, mais...

Ça pourrait bien être le Napoli, qui négocierait depuis plusieurs jours déjà avec le PSG. En Italie on parle d’un possible prêt de deux ans pour Keylor Navas, dont le salaire devra toutefois être pris en charge en majeure partie par les Parisiens.

Meret n’est toujours pas parti