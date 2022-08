Foot - Mercato

Les 5 fois où Campos a tenté un coup en Angleterre pour le PSG

Publié le 16 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Officiellement devenu conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos aurait cependant bougé ses premiers pions en coulisses bien avant, dès la fin du mois de mai. Et rapidement, le regard du dirigeant portugais se serait tourné vers l’élite du football anglais bien qu’aucune de ses recrues n’est issue de la Premier League. Retour sur cinq des pistes activées par Luis Campos dans le pays du football.

Marcus Rashford, la dernière en date

Comme Leonardo avant lui, mais pour sa part dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Luis Campos semble s’être penché sur le dossier Marcus Rashford ces derniers temps. En effet, alors que son entraîneur Christophe Galtier a publiquement réclamé l’arrivée d’un attaquant pour pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais la semaine dernière, le conseiller football du PSG aurait immédiatement coché le nom de Marcus Rashford selon L’Équipe et RMC Sport en plus de celui de Rafael Leao du Milan AC. Pour The Transfer Window Podcast, Campos avouait même dès janvier 2021 que Rashford faisait partie des meilleurs joueurs du monde et que Manchester United possédait l’une des académies les plus fournies du globe. De quoi justifier son intérêt pour les jeunes talents issus des centres de formation d’Angleterre.

Wesley Fofana, la priorité à moyen terme

Depuis qu’il a déposé ses valises à Paris, la volonté de Luis Campos était de faire passer le onze de départ du PSG dans un système à trois défenseurs axiaux. Un désir compris et mis en place par Christophe Galtier, le coach qui a été nommé en grande partie par ses soins début juillet. Et pour ce faire, Campos aurait immédiatement souhaité la venue d’un défenseur central supplémentaire pour concurrencer Presnel Kimpembe et Sergio Ramos et évoluer aux côtés de Marquinhos. Milan Skriniar de l’Inter, était et resterait la priorité du conseiller football du PSG, mais Wesley Fofana aurait été la piste prioritaire de Campos pour 2023. L’intérêt de Chelsea aurait incité Luis Campos à alterner ses plans selon CBS Sports. Cependant, il semblerait que le défenseur de Leicester City se dirigerait vers Chelsea. Reste à savoir quel sera le dénouement de ce long feuilleton.

Le rêve Bernardo, la tentative Gabriel

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, alors que Luis Campos a suivi une ligne directrice claire sur son mercato en attestent l’identité des quatre premières recrues parisiennes, le rêve non dissimulé du conseiller football du PSG est de voir débarquer Bernardo Silva. Pour rappel, c’est Campos qui l’avait recruté à l’AS Monaco à l’été 2014. Cependant, le FC Barcelone a une longueur d’avance sur le PSG et pourrait activer un énième levier financier selon la presse espagnole afin de boucler un accord avec Manchester City sur le montant de l’opération, un terrain d’entente contractuel avec le Portugais ayant déjà été trouvé selon SPORT .



Au tout début du mercato, et en parallèle du dossier Milan Skriniar, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur une autre de ses anciennes signatures, en la personne de Gabriel recruté à l’époque au LOSC. Devenu incontournable à Arsenal, Gabriel aurait tapé dans l’oeil de Campos pour qu’il signe au PSG selon TMW . Cependant, il semblerait que le défenseur brésilien ne quittera pas Arsenal cet été.

Carney Chukwuemeka, la sensation partie à Chelsea

Comme Wesley Fofana, qui semble être en partance pour Chelsea, le PSG s’est déjà incliné face aux Blues plus tôt dans le mercato. The Daily Mail révélait courant juillet que Luis Campos serait intéressé par le profil de Carney Chukwuemeka qui avait fait les beaux jours d’Aston Villa dans l’entrejeu jusqu’à son transfert à Chelsea.

Richarlison, l’idée de Leonardo repensée par Campos