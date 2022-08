Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi a tenté un coup de maître avec Lewandowski

Publié le 16 août 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski a quitté la Bavière après huit années de bons et loyaux services et aurait pu rejoindre Londres pour Chelsea ou Paris pour le PSG. Néanmoins, le Polonais a fait le choix de s’installer en Catalogne pour vivre un rêve d’enfance en arborant la tunique blaugrana du FC Barcelone et ce, bien que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ait usé de ses connexions et notamment avec Pini Zahavi pour boucler le transfert de l’attaquant.

Le 21 août prochain, Robert Lewandowski soufflera sa 34ème bougie. De quoi habituellement refroidir les ardeurs de certains clubs lorsqu’arrive le moment d’investir sur le marché des dizaines de millions d’euros. Cependant, le principal intéressé a récemment avoué ne pas prêter attention à son âge tant il se sent dans la forme de sa vie. Et ce ne sont pas les intérêts du FC Barcelone, de Chelsea et du PSG qui laisseront entendre le contraire.

Après le transfert de Lewandowski, le Barça affirmait que le PSG était intéressé

En juillet dernier, après avoir publiquement fait part de ses envies d’ailleurs alors qu’il avait passé huit saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski a finalement rejoint le FC Barcelone au grand dam de Chelsea et surtout du PSG, les deux clubs ayant été sur le coup comme le président Joan Laporta a pris un malin plaisir à rappeler à TUDN dans la foulée du transfert de Lewandowski au FC Barcelone. « Nous avons fait une première offre et elle s’est terminée à 45, plus 5. C’était dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Catalans sont maintenant très heureux. Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur voulait venir au Barça. C’est ce que j’aime ».

Al-Khelaïfi a tenté de doubler le Barça pour Lewandowski grâce à Zahavi