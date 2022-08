Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme transfert de Campos prend forme

Publié le 18 août 2022 à 08h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva lors de ce mercato estival. Alors que le Barça est à la peine sur ce dossier, Luis Campos compterait en profiter et envisagerait de dégainer une offre d'environ 70M€ pour faire plier Manchester City.

Malgré les signatures de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et de Renato Sanches, le PSG est loin d'avoir bouclé son recrutement estival. Comme annoncé par Christophe Galtier, Luis Campos travaille pour finaliser trois nouveaux transferts d'ici la fin du marché. En effet, le PSG aimerait s'offrir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Et alors que les noms de Milan Skriniar, Fabian Ruiz et de Marcus Rashford sont liés au PSG ces derniers jours, Luis Campos rêve de réussir le coup Bernardo Silva.

Le PSG veut lâcher 70M€ pour le transfert de Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva lors de ce mercato estival. Toutefois, le conseiller football du PSG doit se frotter à un adversaire redoutable sur ce dossier : le FC Barcelone. D'ailleurs, le club emmené par Xavi aurait les faveurs de Bernardo Silva actuellement. Mais heureusement pour le PSG, le Barça ne serait pas du tout en bonne posture sur ce dossier.

Le PSG veut offrir un salaire XXL à Bernardo Silva

Le FC Barcelone devrait avoir de grosses difficultés à boucler le transfert de Bernardo Silva. En effet, Joan Laporta n'a pas encore réussi à enregistrer tous les joueurs qui ont été recrutés lors de ce mercato estival. Et comme le Barça l'a confié à El Chiringuito , il est focalisé sur l'inscription de ses joueurs pour le moment, laissant de côté le dossier Bernardo Silva. Au contraire, le PSG est dans une position idéale actuellement, puisqu'il a débloqué son opération dégraissage, ayant même officialisé deux départs ce mercredi : Thilo Kehrer (West Ham) et Nathan Bitumazala (KAS Eupen).

Le PSG est confiant pour le transfert de Bernardo Silva