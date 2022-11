Mercato - PSG : Tebas dézingue encore Al-Khelaïfi et réclame son départ

Hugo Chirossel

Alors que la Juventus a annoncé récemment la démission de son président, Andréa Agnelli, ainsi que celle de tout son conseil d’administration, Javier Tebas a demandé à ce que la Vieille Dame soit sanctionnée sportivement. Le président de la Liga en a profité pour s’attaquer, une nouvelle fois, à Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

Lundi, un petit tremblement de terre a secoué la Juventus. En effet, le président de la Vieille Dame , Andrea Agnelli, ainsi que tout son conseil d’administration, ont annoncé leur départ du club. Dans des propos relayés par AS , Javier Tebas s’est exprimé à ce sujet. Il a notamment réclamé des sanctions sportives envers les Bianconeri après cette annonce, qui serait liée à l’enquête Prisma, ouverte pour fausse comptabilité.

« Ce serait une grande nouvelle pour moi si Al-Khelaifi quittait le football et le PSG »

« Nous demandons des sanctions sportives. Elles sont incluses dans le règlement et il est grand temps que lorsque quelqu'un enfreint le fair-play financier des compétitions européennes, qui nous touche également au niveau national, il y ait aussi des sanctions sportives », a-t-il notamment déclaré à ce sujet, avant de le relier, comme souvent, au PSG et à Nasser Al-Khelaïfi : « Nous ne voulons pas de personnes dans le football qui falsifient des bilans et trichent sur les comptes, puis vont donner des leçons de gestion, comme Al-Khelaifi. Ce serait une grande nouvelle pour moi si Al-Khelaifi quittait le football et le PSG . »

« Il y a des principes de droits de l'homme qui doivent être respectés »