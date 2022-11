Mercato - PSG : Le feuilleton Lionel Messi est déjà terminé

Thomas Bourseau

Bien que son nom fasse couler beaucoup d’encre dans les médias, Lionel Messi ne devrait pas être un évènement du prochain mercato estival puisque, selon Guillem Balague, il snobera le FC Barcelone et l’Inter Miami pour prolonger son contrat au PSG.

Cela fait à présent de longues semaines que l’avenir de Lionel Messi fait parler dans la presse. De par sa situation contractuelle, l’Argentin pourrait être l’une des sensations du prochain mercato estival, moment où son engagement envers le PSG prendra fin si la situation restait inchangée. Pour autant, comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 octobre dernier, le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG se sont activés pour boucler la prolongation de contrat de Messi.

Messi va signer un nouveau contrat selon Balague

Et d’après Guillem Balague, biographe de Lionel Messi ainsi que journaliste pour la BBC et CBS Sports , la signature d’un nouveau contrat de La Pulga au PSG est en bonne voie. « Après la Coupe du monde, il ira au PSG, essaiera de gagner la Ligue des champions et signera un nouveau contrat avec le PSG. C'est ce que je pense qui va se passer » .

«Barcelone ? Il n'y a pas de stratégie commerciale pour le faire revenir»

Pour ce qui est d’un retour au FC Barcelone, lui qui est une légende vivante du club, il ne faudrait pas non plus s’y attendre selon Balague. « Barcelone n'a proposé aucun contrat, il n'y a pas de stratégie commerciale pour le faire revenir, il n'y a pas de plan financier pour que Messi revienne. Ce ne sont que des mots. Xavi le veut à Barcelone mais ce ne sont que des mots ».

«Dans le cas de Messi, il n'est pas prêt pour la MLS»