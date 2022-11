Mercato : Campos, Al-Khelaïfi… Le PSG sort du silence pour l’avenir de Mbappé

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait jusqu’en 2024 avec le PSG, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Quelques mois plus tard, il est question d’un départ du protégé de Christophe Galtier, visiblement décidé à faire ses valises dans les mois à venir. Face à toutes ces informations, les hommes forts du PSG ont pris la parole à propos du cas Mbappé.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, cela pourrait ne plus être le cas dans quelques mois. En effet, malgré sa récente prolongation, le natif de Bondy souhaiterait s’en aller, notamment à cause de certaines tensions avec ses dirigeants. Le feuilleton Mbappé enflamme ainsi de nouveau le marché des transferts. De quoi obliger Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à mettre les choses au point.

« Je pense qu'il est très bien au PSG »

Ainsi, ce lundi, en conférence de presse, Luis Campos a expliqué à propos de Kylian Mbappé : « J'aime la Liga, mais ce n'est pas une décision de Luis Campos, c'est une décision de Mbappé. Je pense qu'il est très bien au PSG. Il a pris la décision de rester à Paris et le PSG peut profiter d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Pour l'avenir, on ne sait pas. (…) Il y a plusieurs connexions entre Mbappé et moi car on se connait depuis qu'il a 14 ans. J'ai une relation d'amitié avec lui ».

« Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous heureux »