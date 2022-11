Équipe de France : Malaise avec Mbappé ? Deschamps vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à ses six points obtenus lors des deux premières journées de Coupe du monde, l’équipe de France aborde sereinement la rencontre face à la Tunisie ce mercredi. De quoi permettre à Didier Deschamps de faire tourner. Plusieurs titulaires devraient donc souffler, mais Kylian Mbappé pourrait de son côté être aligné d’entrée. Un sujet sur lequel est revenu le sélectionneur à la veille du dernier match des Bleus.

Après ses succès contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’équipe de France est d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et presque assurée de terminer à la première place du groupe D. Ainsi, les Bleus abordent sereinement la dernière rencontre face à la Tunisie ce mercredi (16h00), permettant à plusieurs titulaires de souffler. Mais quid de Kylian Mbappé ? L’attaquant du PSG serait pour sa part disposé à enchaîner pour la 3e et dernière journée de la phase de poules de ce Mondial. Un sujet auquel n’a pas échappé Didier Deschamps en conférence de presse.

Équipe de France : Benzema de retour au Qatar ? La réponse tombe pour la Coupe du monde https://t.co/6GWrCxnfBz pic.twitter.com/eso1kSsINH — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« Mbappé n’a pas d’égo »

Présent face aux journalistes à la veille du match contre la Tunisie, Didier Deschamps a clairement été interpellé au sujet de Kylian Mbappé, et sur sa préférence entre « préserver le physique ou l'ego » de sa star. « Donc si je vais par là, je traduis votre question : son physique va très bien donc pourquoi pas le ménager, mais apparemment le problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue. Qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce qu’il veut jouer ? Ahah ! Vous ne savez pas, moi je le sais. Kylian n'a pas d'ego. Évidemment qu’il est important et décisif. Il s'est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif mais il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience », répond le sélectionneur des Bleus .

« Avant de prendre mes décisions, j’ai des données que vous ne pouvez pas avoir »