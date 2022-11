Équipe de France : Kylian Mbappé en pleine bourre, Domenech est bluffé

Guillaume de Saint Sauveur

Déjà auteur de trois buts en ce début de Coupe du Monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est l’une des stars en grande forme. Et l’ancien sélectionneur national, Raymond Domenech, ne tarit pas d’éloges au sujet de l’attaquant du PSG, louant notamment sa régularité dans les grands rendez-vous.

Après avoir été élu homme du match lors de l’entrée en lice de l’équipe de France dans la Coupe du Monde au Qatar contre l’Australie (4-1) la semaine passée, Kylian Mbappé a enchainé de plus belle samedi contre le Danemark (2-1). Auteur d’un doublé, l’attaquant du PSG a été particulièrement décisif, permettant donc aux Bleus de valider leur ticket pour les 8es de finale de ce Mondial. Et Mbappé impressionne déjà tout le monde…

Équipe de France : En pleine polémique, Mbappé a pris une grande décision https://t.co/fqFRyJGBXo pic.twitter.com/ckDikemUJl — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Deschamps s’enflamme pour Mbappé

Didier Deschamps s’est confié en conférence de presse sur l’importance de Kylian Mbappé pour l’équipe de France en ce début de Coupe du Monde : « Kylian, c'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Le fait d'avoir aussi d'autres joueurs autour de lui qui amènent du danger, cela lui permet d'être un peu plus libéré. Au-delà de ses énormes qualités, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader », a indiqué Deschamps.

Domenech valide