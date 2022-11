Équipe de France : Kylian Mbappé est bouillant au Qatar, le ton est donné

Guillaume de Saint Sauveur

Décisif Samedi après-midi face au Danemark avec un doublé qui a permis à l’équipe de France de valider son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé semble particulièrement en jambes dans cette compétition. Et Didier Deschamps confirme les ambitions XXL de l’attaquant du PSG.

Déjà étincelant mardi dernier avec un but et une passe décisive contre l’Australie (4-1), ce lui qui avait permis d’être élu homme du match, Kylian Mbappé a remis ça contre le Danemark samedi après-midi. L’attaquant du PSG a inscrit un doublé salvateur pour l’équipe de France qui a souffert face dans ce match (2-1 score final), et il a donc par la même occasion permis aux Bleus de valider leur ticket pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde en s’assurant quasiment la première place de ce groupe D.

Equipe de France : Mbappé a rencontré... la famille Trump https://t.co/DE1aEtjjmw pic.twitter.com/3MI6418czL — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Un joueur hors-norme »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps est revenu sur cette belle performance de Kylian Mbappé, et le sélectionneur de l’équipe de France a vanté les mérites de son attaquant : « Kylian, c'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Le fait d'avoir aussi d'autres joueurs autour de lui qui amènent du danger, cela lui permet d'être un peu plus libéré », indique Deschamps.

« Un leader »