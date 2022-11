Equipe de France : Mbappé cartonne, le vestiaire hallucine

Arnaud De Kanel

C'est fait, depuis ce samedi, l'équipe de France a mis fin à la malédiction du champion en remportant son deuxième match de poule face au Danemark (2-1), s'assurant ainsi sa place en huitièmes de finale. Pour se défaire des Danois, il a fallu s'en remettre à un doublé de Kylian Mbappé. Dans le vestiaire, l'attaquant du PSG fait l'unanimité.

L'équipe de France sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale pour le 3ème Mondial consécutif. Bien partis pour défendre leur titre de 2018, les Bleus ont disposé du Danemark ce samedi grâce à l'attaquant du PSG Kylian Mbappé. Autour d'un doublé, le Bondynois n'en finit plus d'impressionner. Dans le vestiaire, son statut n'est plus à discuter, lui qui reçu les éloges de ses coéquipiers.

Equipe de France : Les vérités de Deschamps avant la Tunisie https://t.co/AQy7SVfLad pic.twitter.com/7jbOKDro8m — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« C'est un joueur hors norme »

Avant même que ses coéquipiers ne s'expriment à son sujet, c'est Didier Deschamps qui a tenu à féliciter Mbappé après la rencontre. « Kylian, c'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Le fait d'avoir aussi d'autres joueurs autour de lui qui amènent du danger, cela lui permet d'être un peu plus libéré. Et au-delà de ses énormes qualités, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader » affirme Deschamps devant les journalistes.

Varane, Giroud, Koundé... Ils valident Mbappé