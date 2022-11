Équipe de France : Qualifiés en 8ème, jusqu’à où iront les Bleus sur cette Coupe du monde ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Entre les absences et les mauvais résultats, l’équipe de France s’est avancée sur cette Coupe du monde avec un statut remis en question. Finalement, en deux matchs, les Bleus ont remis les pendules à l’heure et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour vous, jusqu’à où les hommes de Didier Deschamps peuvent-ils aller ?

L’équipe de France a brisé la malédiction ! Depuis les Bleus en 1998, chaque sélection européenne a été éliminée dès les poules. Il aura fallu attendre 2022 pour que la France brise cette série. Après un premier match maîtrisé contre l’Australie où tous les joueurs offensifs ont pu s’exprimer, les Bleus ont enchaîné face au Danemark.

Mbappé porte les Bleus

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts, l’équipe de France a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une aubaine pour Didier Deschamps, très critiqué avant le début du tournoi, qui va pouvoir souffler ces prochains jours et affronter la Tunisie dans la plus grande des tranquillités.

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀𝙎 🔥 Direction les 8⃣es de finale de la Coupe du Monde 🇫🇷 #FiersdetreBleus #FRADAN pic.twitter.com/UEaUc1jlOG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 26, 2022

Deschamps peut souffler