PSG : Neymar, Mbappé... Ça va exploser

C’est un dossier des plus épineux, qui a rythmé les derniers mois au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Neymar, deux des trois plus grandes stars de l’équipe, ne semblent pas du tout s’entendre. Pire, ils se serait éloignés au fil des années et des ressentiments auraient commencé à naître, avec le Brésilien qui vit désormais dans l’ombre du Français.

En quittant le FC Barcelone en 2017, Neymar souhaitait devenir la seule véritable star de son équipe. Cela semblait initialement être le projet du PSG, mais le Brésilien n’a jamais vraiment réussi à assumer ce statut. Tout le contraire de Kylian Mbappé, qui a peu à peu pris de l’envergure devenant en fin de saison dernière le véritable pilier du PSG.

Neymar n’a toujours pas digéré

La prolongation de Mbappé, qui est devenu le sportif le mieux payé au monde, a fait définitivement basculer la hiérarchie au PSG... et ça ne semble pas vraiment être accepté par Neymar. Ce dernier a d’ailleurs été poussé vers la sortie lors du dernier mercato à la demande de Mbappé et La Gazzetta dello Sport assure que l’affront ne serait pas pardonné.

L’énorme tacle de Daniel Alves

Ne comptez pas sur Daniel Alves pour apaiser les choses ! L’ancien du PSG a en effet eu des mots assez surprenant à l’encontre de Mbappé récemment, assurant qu’il est toujours en dessous de Neymar et Lionel Messi. « Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénoménaux que lui » a notamment déclaré le Brésilien, proche ami de Neymar.

« C’est la confirmation qu’entre Neymar et Mbappé, ça n’a jamais été la grande folie »