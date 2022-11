PSG : Avant le Bayern, Galtier reçoit un gros de pouce au Qatar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG affrontera le Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions, on pourrait déjà assister à un premier tournant. En effet, avec les blessures de Sadio Mané, Lucas Hernandez et Noussair Mazraoui, le club bavarois pourrait se présenter avec des absences de marque. Une aubaine pour le club de la capitale, même si une petite inquiétude existe pour Neymar.

Après la Coupe du monde, le PSG défiera le Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions. Un duel au sommet de plus pour le club de la capitale qui, au bout du suspense, a terminé 2ème de son groupe suite au carton de Benfica sur la pelouse du Maccabi Haïfa. « Le Bayern Munich, c’est un beau tirage, c’est un club qui a fait carton plein en poule. On verra dans trois mois dans quel état seront les effectifs, c’est aussi ça la réalité de la compétition », confiait tout de même Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Le Bayern Munich décimé

Si la rencontre paraît équilibrée sur le papier, la donne pourrait rapidement changer. Avec tous les pépins physiques dont est victime le Bayern Munich, le PSG se présente, pour le moment, mieux armé. Du côté munichois, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui et Sadio Mané se sont blessés. Victime d’une blessure aux ligaments croisés, l’international français devrait bel et bien manquer le rendez-vous. Absent du Mondial au Qatar, Sadio Mané n’est lui pas certain d’être remis à temps. Pour Mazraoui, le verdict est encore attendu mais l’international marocain a été contraint de céder sa place face à la Croatie. Rien de rassurant.

Inquiétude pour Neymar ?