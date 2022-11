Mercato - PSG : Galtier prévient le Qatar pour son avenir

Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, la victoire en Ligue des Champions est une véritable obsession. A tel point que les échecs européens du club ont engendré le départ de plusieurs entraîneurs. Interrogé sur l'importance accordée à la première victoire parisienne en C1, Christophe Galtier estime que c'est une erreur de tout remettre en cause à chaque fois.

«Il est très difficile de gagner la Ligue des champions»

« Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Il y a 10 équipes qui visent la victoire en Ligue des champions chaque saison et une seule d'entre elles y parvient. Et puis, les neuf autres qui n'y sont pas parvenus, faut-il licencier leurs entraîneurs ? Non. Il est très difficile de gagner la Ligue des champions. Je ne cherche pas à me protéger, mais les grands clubs européens ont cet objectif et ce n'est pas parce qu'ils ne le gagnent pas qu'ils changent tout. À partir du moment où vous sentez que l'équipe est sur la bonne voie et que vous partez du principe que cette compétition est irrationnelle, vous ne devez chercher qu'à vous améliorer afin d'aller plus loin dans la prochaine et d'avoir plus d'options », assure l'entraîneur du PSG dans les colonnes de MARCA , avant de poursuivre.

«Ce serait une erreur de changer le projet sportif du PSG»

« Mais j'insiste, il y a plusieurs exemples. L'Atlético a atteint deux fois la finale et lorsqu'il n'a pas gagné, le club a continué à croire en Simeone et en son projet sportif. Il en va de même pour Pep Guardiola. Ils n'ont toujours pas gagné, mais le club croit toujours en ses idées. Je pense que ce serait une erreur de changer le projet sportif du PSG s'il ne gagne pas la Ligue des champions. Je pense que c'est un processus, évidemment pas un processus de 10 ans, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que si nous ne gagnons pas cette année, nous allons tout changer ! », ajoute Christophe Galtier qui conclut en présentant le projet sportif du PSG.

«Un projet sportif a été défini avec mon arrivée»