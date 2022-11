Mercato - PSG : Galtier prend un énorme pari pour l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler, Christophe Galtier se montre assez serein concernant ce dossier. L'entraîneur du PSG assure que l'attaquant français est heureux à Paris. A tel point qu'il pourrait même parier sa maison sur le futur de l'ancien Monégasque au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les tensions apparues entre le PSG et Kylian Mbappé ces dernières semaines, sont dues à l'absence du premier versement de sa prime à la signature. Une situation qui a relancé les débats sur son avenir. Mais Christophe Galtier semble assez serein.

«Il n'a aucune raison de partir»

« C'est la même situation que Léo. Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir », assure-t-il dans les colonnes de MARCA .

Galtier prêt à parier sa maison pour l'avenir de Mbappé