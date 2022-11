Mercato - PSG : Galtier vend la mèche pour l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Il faut dire que, frustré par son utilisation, l'attaquant parisien aurait déjà réclamé son transfert. Mais Christophe Galtier met les choses au clair et assure que sa star aime le PSG.

En fin de saison dernière, le PSG annonçait en grande pompe la prolongation de Kylian Mbappé. Lié jusqu'en 2024, avec une saison supplémentaire en option, l'attaquant français a donc repoussé les avances du Real Madrid pour rester à Paris. Mais son avenir est déjà largement commenté puisqu'il aurait finalement réclamé son transfert en janvier. Une information que Kylian Mbappé a démentie. Comme révélé par le10sport.com, le premier versement de sa prime à la signature n'avait pas été honoré.

Equipe de France : Un joueur de l'OM envoie un gros message à Mbappé https://t.co/rJoPZrpOID pic.twitter.com/9Q2zrgViu9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«Il n'a aucune raison de partir»

Néanmoins, dans une interview accordée à MARCA , Christophe Galtier se montre catégorique : « C'est la même situation que Léo. Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir. »

Mbappé est heureux au PSG, Galtier l'assure