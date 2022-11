Mbappé, Gerson, Thuram… Toutes les infos mercato du 25 novembre

La rédaction

PSG : Galtier rassure sur l'avenir de Mbappé et s'interroge pour Messi

Dans un large entretien accordé à Marca , Christophe Galtier a répondu aux spéculations sur l'avenir incertain de Kylian Mbappé qui envisagerait toujours un départ du PSG : « C'est la même situation que Léo. Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir », indique l'entraîneur du PSG, qui a également évoqué l'avenir de Lionel Messi : « Il existe de nombreux paramètres. La première est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s'il veut continuer », a expliqué Galtier.



OM : Flamengo abandonne le transfert de Gerson

Annoncé avec insistance sur le retour à Flamengo ces derniers jours, Gerson est finalement bloqué par l'OM qui semble réclamer une indemnité de transfert trop importante dans ce dossier : « Nous avons fermé la porte ! Ce n'était pas possible ! C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'Olympique, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas » , indique le président de Flamengo, Rodolfo Landim, au micro de TNT Sports .



L'OM doublé par l'Inter pour Marcus Thuram ?