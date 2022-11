Mercato - OM : Une énorme annonce tombe pour le transfert de Thuram

Pierrick Levallet

Marcus Thuram, présent au Qatar avec l'Équipe de France, ne sait pas de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 25 ans est convoité par plusieurs clubs dont l'OM. Et le club allemand a confié que retenir Marcus Thuram était presque mission impossible.

En fin de contrat en juin prochain, Marcus Thuram ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. L’international tricolore, auteur d’une bonne première partie de saison (13 buts et 4 passes décisives en 17 matchs), aurait notamment tapé dans l’oeil de Pablo Longoria, qui souhaiterait le faire venir à l’OM. Mais la concurrence promet d’être rude sur le dossier.

«Je pense qu'il sera difficile pour lui de rester à Gladbach»

Par ailleurs, l’entraîneur adjoint du Borussia Mönchengladbach, Oliver Neuville, a révélé au micro de Radio Sportiva qu’il sera compliqué pour le club allemand de le retenir : « Marcus fait une grande saison avec beaucoup de buts. Il a un contrat jusqu'à la fin de la saison et je pense qu'il sera difficile pour lui de rester à Gladbach. Je l'espère évidemment, mais il faut être réaliste : s'il continue comme ça, il aura beaucoup d'offres, surtout en Angleterre et en Espagne, et s'il continue comme ça, il y a peu d'espoir qu'il reste. »

«L'Inter le voulait déjà il y a deux ans»