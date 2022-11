Mercato - PSG : La sortie énigmatique de Galtier sur l'avenir de Messi

Arthur Montagne

En pleine Coupe du monde, Christophe Galtier a accordé un entretien à MARCA dans lequel il est évidemment interrogé sur l'avenir de ses stars. Et alors qu'il se montre catégorique pour Kylian Mbappé, et il est beaucoup moins affirmatif en ce qui concerne Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain.

Alors que la Coupe du monde au Qatar bat son plein, les informations sur le mercato sont en stand by, mais devraient prochainement faire parler. Notamment du côté du PSG où plusieurs stars sont concernées, à commencer par Lionel Messi. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain et les discussions pour une prolongation ne reprendront qu'en janvier, après le Mondial, ce qui permettra à Lionel Messi de discuter avec d'autres clubs, à six mois de l'échéance de son bail. Comme révélé le10sport.com, Luis Campos s'active pour boucler cette prolongation.

«La première chose à savoir est s'il veut continuer»

Dans une interview accordée à MARCA , Christophe Galtier s'est montré assez évasif sur ce sujet : « Il existe de nombreux paramètres. La première est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s'il veut continuer ». Relancé sur l'avenir de Lionel Messi, le coach du PSG a préféré botter en touche : « Tous ces types de décisions sont prises entre le joueur et Luis Campos ».

Galtier est beaucoup plus affirmatif pour Mbappé