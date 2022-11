Mercato - PSG : Pour oublier Skriniar, Campos peut frapper fort

Thomas Bourseau

William Saliba va bientôt entrer dans les 18 derniers mois de son contrat à Arsenal. Et alors que Luis Campos semble aller droit dans le mur avec le dossier Milan Skriniar, le conseiller football aurait une belle carte à jouer avec l’international français.

La saison 2021/2022 a tout bonnement fait basculer la carrière de William Saliba. En effet, grâce à ses performances avec l’OM sous la houlette de Jorge Sampaoli, Saliba s’est montré aux yeux de Didier Deschamps qui l’a intégré dans le groupe France au printemps dernier. Et depuis, Saliba a toujours été appelé par le sélectionneur de l’Équipe de France. En parallèle, William Saliba a totalement convaincu Mikel Arteta qui a fait de lui un incontournable de sa défense centrale depuis le début de la saison.

Mercato - PSG : À Paris, le tapis rouge est déroulé pour un ancien de l’OM https://t.co/eXmLYHMusI pic.twitter.com/siyGOmvzay — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Luis Campos a des vues sur Saliba

Cependant, le contrat de William Saliba ne court que jusqu’en juin 2024 à Arsenal. Comme il l’a fait savoir à Sky Sports en septembre dernier, Saliba se sent chez lui à Londres et depuis, des échanges avec son agent auraient lieu en coulisse au sujet d’une prolongation de contrat. En parallèle, un retour en France serait une possibilité si l’on en croit les propos de Ben Jacobs énoncés en octobre dernier pour The Football Terrace . « Une prolongation de Saliba ? Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir ». Luis Campos pourrait-il le faire venir au PSG ?

Saliba intéressé par le PSG !