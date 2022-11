Mercato : Après l'OM, William Saliba lâche sa réponse pour le PSG

Thomas Bourseau

De retour à Arsenal à la dernière intersaison après un an et demi de prêts à Nice et à l’OM, William Saliba se trouve déjà dans les 18 derniers mois de son contrat. De quoi donner des idées au PSG qui aurait approché le clan Saliba. L’international français, présent au Qatar, serait même emballé par le projet parisien.

Luis Campos est particulièrement actif sur le marché des transferts. Bien que le mercato hivernal n’ouvrira pas ses portes avant le mois de janvier, le conseiller football du PSG aurait à coeur de renforcer la défense du groupe entraîné par Christophe Galtier. Plusieurs noms reviennent avec insistance comme celui de Milan Skriniar pour ne citer que lui.

Luis Campos songerait à William Saliba

Mais d’après Ben Jacobs, comme le journaliste de CBS Sports l’avouait en octobre dernier à The Football Terrace , le PSG aurait fait part de son intérêt à William Saliba en lui signifiant que la porte était ouverte pour un transfert. « Une prolongation de Saliba ? Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir ».

Saliba apprécie le projet du PSG