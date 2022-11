PSG : Neymar sèchement clashé au Qatar ? La réponse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avant de débuter sa Coupe du monde face à la Serbie, Neymar s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique. L’attaquant du PSG a été interpellé par Mohammed Kudus, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, qui estime qu’il est meilleur que l’international brésilien. Dans la foulée ou presque, l’international ghanéen a démenti.

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, Neymar s’apprête à entrer en lice sur cette Coupe du monde. Considéré comme l’un des grands favoris au titre final, le Brésil affrontera la Serbie. Une rencontre intéressante sur le papier, surtout que Neymar est en pleine bourre avec Paris depuis l’arrivée de Christophe Galtier. A deux buts d’égaler Pelé, l’ancien joueur du FC Barcelone aura une motivation supplémentaire sur ce Mondial.

« Neymar n’est pas meilleur que moi »

Mais avant d’entrer en lice, Neymar s’est retrouvé au cœur d’une drôle de polémique. En effet, la star du PSG a été interpellé par Mohammed Kudus, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam. Et l’international ghanéen n’y est pas allé de main morte. « Neymar n’est pas meilleur que moi, c’est juste un joueur plus important », a lâché Kudus dans un entretien accordé au journal The Guardian . Alors qu’ils se sont rencontrés récemment lors d’un match amical entre le Brésil et le Ghana, le buteur de l’Ajax et Neymar s’étaient frictionnés. « Il défendait son pays et moi le mien. Je n’allais pas me laisser bousculer. Ce qui le rend meilleur, pour le moment, c’est tout ce qu’il a accompli », justifie l’attaquant du Ghana.

« Fake news »